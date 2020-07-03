新盤UPDATES：東九項目示範單位吸引大批準買家參觀

樓市焦點繼續集中新盤之上，下半年首個搶閘推售的東九龍新盤，首日正式開放示範單位隨即吸引大批準買家參觀，市場估計即錄約300張入票登記。

●KOKO HILLS速錄逾百登記 睇樓量達二千人次

會德豐地產常務董事黃光耀表示，茶果嶺KOKO HILLS開價較東九龍新盤具折讓，今日(7月3日)正式開放示範單位，短短數小時已錄逾2,000人次參觀，並接獲逾百個登記，即首張價單83伙已錄超額認購。

他預計，周六日將掀起睇樓高峰，屆時可望錄得逾2萬人次參觀，公司希望短期落實加推單位安排。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目於本周四開價後，即晚優先安排會員及特選客戶優先預覽示範單位，並錄得逾2,000人次參與，反應相當正面。

●SEA TO SKY本周六推售336伙 錄逾1萬票登記

該批單位價單市值約49億元，當中包括108伙兩房、203伙三房及25伙四房戶，折實平均呎價16,694元，屬原價單加推。

長實地產投資董事郭子威表示，公司滿意是次市場登記反應，有信心銷售理想。他預期，香港經濟會於下半年改善，加上低息環境，未來一年樓價料有5至10%上升空間。

●富豪·山峯5日錄3宗成交 套現逾2億元

●傲瀧花園複式戶5622萬元沽

樓盤開售至今共沽出662伙，連同車位銷售，共套現逾200億元。

●迎海．星灣連裝修複式大宅售6530萬元

●山水盈洋房逾4千萬元售出

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈再錄洋房成交。美聯高級區域營業董事林振華表示，該行促成項目9號洋房交易，實用面積2,294方呎，屬四房雙套間隔，單位設私人升降機，另附兩個車位，由用家承接，成交價約4,014.5萬港元，呎價約1.75萬元。

●天鑄樓價逾七千萬單位交易告吹

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