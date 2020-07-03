德勤劈炮及退任潮未完 逾6個半月累涉65企核數師
2020年07月03日 20:41
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再辭任上市公司核數師！計及周五(3日)的博駿教育(01758)，德勤過去逾半年已公布辭任及退任65家香港上市公司核數師職務。
博駿表示，德勤經考慮包括與審計相關的專業風險、審計費用水平及根據其目前的工作流程可動用的內部資源等因素後，決定辭任核數師，由7月2日起生效。董事會已委任大信梁學濂為新核數師，由7月3日起生效。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少65家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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