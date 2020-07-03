Zoom遇上對手！JioMeet不設時間限制 可24小時通話

外國傳媒報道，視訊軟體公司Zoom在疫情下需求急飆，帶挈股價大升，自然惹來競爭，印度裔亞洲首富Mukesh Ambani的信實工業，即將推出新的視訊軟體JioMeet，可能將成Zoom的強勁挑戰者。

報道指出，Ambani旗下的信實工業數碼業務Jio Platforms已獲得Facebook、英特爾(Intel)等公司共達數十億美元投資，周四(2日)已於Google Play商店上推出視訊軟體JioMeet，其下載量超過10萬。

JioMeet能提供高清視訊通話，更沒有如Zoom般的40分鐘時間限制，通話可持續長達24小時，所有會議內容都經過加密和密碼保護。

信實工業旗下Jio為印度最大電訊營運商，擁有近4億用戶，而信實工業數碼服務業務Jio Platforms，最新獲得英特爾投資2.53億美元。

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