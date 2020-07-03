雙紀錄！惠譽：半年降33地區評級　40地區展望「負面」

外國傳媒報道，評級機構惠譽(Fitch Ratings)今年上半年已下調33個主權國家或地區評級，創下最高紀錄，惟降級行動還未結束，因已有40個國家或地區被列入未來數月可能進一步評級的「負面」展望名單。

惠譽全球主權評級主管James McCormack表示，該機構已將40個國家或主權實體的評級展望放在「負面」，代表未來幾個月內，這些國家或主權實體有可能會被降級。

他說：「在惠譽的歷史上，我們從未有過40個國家或地區同時處於負面展望之中。」再者，惠譽今年上半年已下調了33個主權國家或地區評級，是該機構從未有試過在任何一年下降33國或地區評級，更何況只是上半年。

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