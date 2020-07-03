【財經評論】時勢造就科技熱　泡沫化殷鑑不遠

全球科網股投資熱潮泡沫化！除了美國科技巨企近期屢創歷史新高外，深圳創業板及上海科創板炒風更有過之而無不及，亞洲其他地區亦然，主要原因乃疫情加快科網普及應用，加上市場資金氾濫，順水推舟集中火力主攻新經濟股。可股票超買完再超買，估值已屆「離地」，歷史證明終不能長久，投資者宜切記千禧年科網泡沫教訓，跟風炒作務必量力而為！

雖然美國第二波疫情仍令人憂心，但股市絲毫未受影響，尤其是納指迭創新高，所謂「FAANG」的五大科技股成為升市「領頭羊」，皆因傳統經濟愈不濟，更凸顯新經濟愈有活力。事實上，在經濟大規模停擺下，民眾被迫「宅」在家工作及消費，令科技和互聯網更廣泛地應用於生活層面，營商和消費習慣因而改變，為新經濟企業創造巨大機會，亦正好為在家無所事事的散戶提供炒作空間。

無可否認，目前美國科技股已由疫情期間的低位大幅反彈，若與綜合各行各業的標普五百指數比較，估值已超過千禧年科網泡沫時期的高位，令人擔心泡沫化，一旦爆破，後果堪虞。就此，市場搬來一大堆今時不同往日的理由，例如科技業界如今的盈利能力是廿年前五倍，絕非純粹炒作概念；再者，如今科技界的組合較廿年前變得更多元化，除了互聯網外，5G通訊、晶片、生物科技醫療、創新雲端軟件等皆是廿年前沒有，故沒甚麼好擔心。

誠然，股市要升，總能找到富麗堂皇的理由，須知道歷次泡沫出現時亦會有「今次不同」之說，結果依然是悲劇重演，無一例外！目前加上超低息環境及央行無限量放水，市場資金氾濫，自然使科技股「時勢造英雄」，惟根據往績，虛浮實在難持久。事實上，非獨美國，有統計顯示，內地、香港、南韓、日本、新加坡，甚至菲律賓等亞太區股市，亦出現炒風，科技相關新股甫掛牌就倍升的例子比比皆是，散戶如癡如醉的情景令人心寒。

每次股市大升浪，散戶最初總是懷疑，然後眼見愈升愈有，就按捺不住牛刀小試，嘗到甜頭後就加大注碼，驟然間將一切負面因素拋諸腦後。目前狀況正正如是，投資者不但忘記了疫情未緩和，更不管十一月美國總統大選臨近，特朗普會怎樣挑起全球矛盾，須知道他已難單獨打「經濟牌」贏選票，變數實在很大！小股民宜謹記貪勝不知輸，身家是要耕耘以月以年計，敗光卻只需一夜，切記要知所進退，做好風險管理。

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