東方日報B2：全球科技股起泡　騰訊市值破5萬億

周五恒生指數高開195點後，升幅一度收窄至58點，低見25,182點，惟之後有買盤吸納，午市最多升329點，高見25,453點，收報25,373點，升248點或0.99%；國企指數收報10,243點，升186點或1.85%。

港股總成交逾1,643億元，沽空金額約217億元，沽空比率13.29%。恒指及國指全周分別累升823及390點。港股通錄得淨買入約34億元。

新經濟股持續強勢，重磅股騰訊盤中曾高見歷史高位529元，收市報524.5元，升1.16%。市場憧憬美團點評最快於8月獲納入為恒指成分股，加上「北水」掃貨逾4.6億元，美團股價同樣創新高，盤中高見193.1元，收報191.7元，飆6.86%。

美國科技股今年內走勢亦相當亮麗，亞馬遜(美股：AMZN)及Netflix(美股：NFLX)股價亦累升逾56%及47%。納指今年內的漲幅約13%，相對於標指同期跌3.12%遙遙領先。外媒指，近日納斯達克100指數與標指年內變幅曾創有紀錄以來最大的差距，惟分析質疑美國疫情未受控，經濟復甦緩慢，科技股升勢未必能延續。

投資機構StoneX全球市場策略師Yousef Abbasi認為，現時投資者任性地投入資金，繼續湧入大型科技股，並與基本面嚴重脫節。Exencial Wealth Advisors首席投資官Tim Courtney則憂慮納指上漲速度過快，成長型股份的估值已達2000年水平。

惟翱騰投資管理董事總經理祝振駒認為，科技股爆升主要由於疫情令人們了解科技的重要性，並加大對科技的投資；市場亦憧憬行業仍在成長階段，故科技股持續獲追捧。

與2000年科網泡沫不同，現時科企大多有充裕現金流和業務盈利能力強。因此就算科技股估值高，投資者亦願意付出更高價錢買入股票。

他續指出，科技股的投資價值仍比舊經濟板塊高，預計下半年仍然跑贏大市，惟升幅不及上半年。他呼籲投資者需注意中美關係轉差、疫情反覆及全球經濟復甦步伐緩慢的潛在投資風險。

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