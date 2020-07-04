歐股收市受壓　Delivery Hero逆市破頂

雖然最新經濟數據向好，但美國新冠肺炎疫情持續引起市場擔憂，歐洲股市周五(3日)受壓。英國富時100指數收報6,157點，跌83點或1.33%；法國CAC指數收報5,007點，跌42點或0.84%；德國DAX指數收報12,528點，跌80點或0.64%。

美國勞工部公布，6月非農業職位增長480萬個，多過市場預期的323萬個，失業率由5月的13.3%降至11.1%，低於市場預期的12.5%。不過，首次申領失業救濟人數僅略降至142.7萬人，令投資者仍有憂慮。

此外，美國的新冠肺炎疫情回升，周四(2日)單日確診人數逾5.5萬宗，再創單日新高。衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇周四直指，新冠病毒可能已經突變，變得更具傳染性。

歐洲經濟數據方面，德媒報道指，德國6月新車銷售急跌40%至30年新低。至於英國工廠有迹象繼續裁減人手，當地一項調查指，於6月份，46%受訪製造業廠商預期未來6個月會裁員，較5月時的25%有所上升。

個股方面，車企勞斯萊斯遭惠譽降其債務評級至「負面」，前者股價急跌逾9%。

由於疫情關係，德國外賣公司Delivery Hero第二季訂單急增近一倍，刺激公司股價急升近5%至紀錄新高。

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