歐央行官員：過度依賴危機應對措施恐惹風險

歐洲央行管理委員會委員Klaas Knot周五(3日)稱，歐洲央行不應該「過度依賴」實施太久可能帶來意想不到的負面經濟影響的措施。

他表示，隨着歐元區經濟從危機中復甦，歐洲央行甚至可能不會用完應對疫情的債券購買計劃。他警告說，歐洲不要過於依賴以貨幣政策作為抵禦疫情經濟影響的主要防線。他說：「這種看法是有風險的，因為這會導致債務水平上升和過度槓桿化，已經在企業部門中觀察到這種情況。」

在貨幣政策應實施多久的問題上，Knot是觀念更傳統的歐洲央行官員之一。他警告說，臨時性危機應對措施「可能會在經濟沿住更穩定軌道發展時失去必要性和有效性。」他補充說，在經濟恢復過程中還是會繼續需要「全面政策支持」。

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