德國商業銀行主席及行政總裁先後提出辭職
2020年07月04日 05:10
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(Getty Images圖片)
外媒報道，德國商業銀行(Commerzbank)主席Stefan Schmittmann及行政總裁Martin Zielke先後提出辭職，主要由於Cerberus Capital Management等股東施壓要求該行進行更為徹底的改革。
根據德國商業銀行周五的聲明，Schmittmann的辭職將於8月3日生效；至於Zielke亦已提出辭職，而該行的監事會將在下周三(8日)的會議上就其辭職提議做出決定。
Zielke表示，該行需要需要進行徹底的改革，亦需要一位新行政總裁，其將從市場上獲得實施戰略所需的時間。他續說，即使該行在改革上取得了戰略性進展，但銀行業績也一直不理，他指作為行政總裁，應該對此負上責任。
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