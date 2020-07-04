德國商業銀行主席及行政總裁先後提出辭職

外媒報道，德國商業銀行(Commerzbank)主席Stefan Schmittmann及行政總裁Martin Zielke先後提出辭職，主要由於Cerberus Capital Management等股東施壓要求該行進行更為徹底的改革。

根據德國商業銀行周五的聲明，Schmittmann的辭職將於8月3日生效；至於Zielke亦已提出辭職，而該行的監事會將在下周三(8日)的會議上就其辭職提議做出決定。

Zielke表示，該行需要需要進行徹底的改革，亦需要一位新行政總裁，其將從市場上獲得實施戰略所需的時間。他續說，即使該行在改革上取得了戰略性進展，但銀行業績也一直不理，他指作為行政總裁，應該對此負上責任。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626