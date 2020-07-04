新冠肺炎：疫情創造商機　電單車人氣急升

一場新冠肺炎疫情大大改變人們的「日常」，除了戴口罩及勤洗手，人與人之間亦學識要保持適當距離以防感染，因此令個別行業受惠。據外電報道，在中國、印度及歐洲等疫情已受控的地區，電單車的人氣有所增加。

MoterCycles Data預期，整個歐洲銷量會在6月加速恢復，預料意大利銷量會按年增加20%。MoterCycles Data執行長西蒙吉尼稱，不單電單車，其他如電動單車、電動滑板及腳踏車都有助民眾保持的距離。

據獨立資產研究公司伯恩斯坦(Bernstein)數據指出，5月份，內地寶馬(BMW)及Audi等高級品牌銷售按年大增15%。

印度最大電單車製造商Hero MotoCorp在6月共售出45萬輛機車，高於5月份的11.2萬輛；連同另一間電單車製造商TVS均表示，銷量已逼近疫情前水平。

Hero MotoCorp董事長兼執行長Pawan Munjal認為，銷售增加多少反映被壓抑的需求，以及消費者或因疫情改騎電單車。

報道又指，5月份於德國、荷蘭及奧地利的電單車銷售已超越去年同期，不過，整個歐洲的銷售仍比去年同期減少10%，主因英國及西班牙的疫情仍未受控。

事實上，汽車始終不是必需品，且屬高消費商品，面對經濟不景氣，未必人人可以負擔得起，而內地整體汽車市場仍處於衰退，歐洲5月汽車銷售亦下挫52%。

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