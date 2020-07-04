1周10大驚奇：股市最後瘋狂？幾時爆煲宜睇實呢條走勢

轉眼間，2020年已踏入7月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，惟同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，及後一直呼籲小心，上周雖預言有冧市，但未有出現，反映異象有得有失！之後會如何呢？異象仍勸別衝動！

【1、異象：美股「七一」歷史重演 7月或不差】

過去的周三(1日)是香港「七一」，除了政治事件惹起全球金融市場關注外，原來美股本身也是關鍵！根據往績，自2000年以來，標指在下半年首個交易日平均回報約0.35%，升市機會更達85%，即過去20年，僅3年是跌市，分別是2002、2004，以及2010年。

更重要的是，當日的表現能預示當月股市表現，即如果美股7月1日升，最起碼整月衰極有限，一衣帶水的港股也不會太衰，投資者宜注意！一旦如此，也可能意味着政治事件未必使全球局勢太緊張。

結果標指周三收市升0.5%或15點，或預示今年有「七翻身」。

【2、估中08年金融海嘯專家：別被短期升市迷惑】

雖然今年「七翻身」或不差，但對於長線投資者而言，目前絕不是入市時機。英國投資研究機構TS Lombard本周警告，投資者在尚未充分了解疫情帶來的損失前，應保持看淡，並形容近期入市是忽略了基本因素，最終恐大失所望。

該機構首席經濟學家Charles Dumas本周表示，市場基本上是在權衡2021年不可能發生的事情。市場一般估計2021年標普500大企業的收益將較2019年有所增長，且將回到長期增長的趨勢上，但他認為這是不太可能發生的，2021年企業盈利數字反而可能較2019年下降近20%。

因此，他認為股市已有泡沫，市盈率接近1999至2000年科網泡沫高峰，警告投資者對明年盈利復甦的希望將事與願違。

Charles Dumas曾準確預測2008年金融海嘯，他指出，若股市要維持現水平的「瘋狂」估值，必須要有一個極端利好因素，例如今年可能會出現疫苗。不過，在他而言，現階段不太可能會有疫苗出現。故此，他估計股市將被打回原形。

【3、股市升浪幾時完？宜睇實美國10年期債息】

若投資者喜愛短炒股票，就必須注意美國10年期國債孳息率去向！該債息本周雖然徘徊0.6至0.7厘區間，但已跌破了3月底以來的上升軌，Janney Montgomery Scott技術分析師Dan Wantrobski就此表示，短期內必須睇實其變動，又警告近期美股正出現「M頭」的熊市形態，恐預示着另一波震盪即將來臨。

他指出，近期必須睇實10年美債息走勢，因今年美債與美股市場呈現高度「正關連」，據FactSet資料顯示，今年以來標指與10年美債息走勢的關連系數達0.67，明顯是高度正關連，因其最高值是1。(附圖一)

此外，10年期美債息似乎更有「領先指標」作用，例如該債息於今年3月9日達到低位，標指則在3月23日始見底；其後10年美債息於今年6月5日達最高位，隨後標指於同月9日亦達到高位。

更值得關注的是，Wantrobski表示，美股6月出現了「雙頂」，形態上已出現「M頭」熊市。因此，一旦10年期美債息有異動，再加上美國正出現第二波疫情爆發，都可能會強化美股短線拋售，建議投資者要做好準備。

【4、爆煲先兆！全球散戶也「瘋炒」 遲早撞板】

正當市場認為疫情對全球股市不利之際，近月竟出現始料不及的升市，華爾街將其中一個重大原因歸納為散戶多了時間在家炒股。事實上，在網上投資論壇吹捧下，零收入的電動車生產商Nikola，甚至已申請破產的租車公司Hertz，股價照升如儀，而這股炒風近期亦已席捲亞洲，恐是股市爆煲徵兆。

以初創企業為主的東京證交所Mothers指數，即香港俗稱的「創業板」，其320隻成分股中，自4月以來只有7隻沒有上升，其中開發疫苗的Agnes Inc股價累升235%，研發疫症測試的Precision System Science股價更漲逾480%。

日本券商Monex Group的調查顯示，只有17%受訪散戶稱在早前冧市減少高風險資產，相反，37%稱已趁機增加股票持倉。事實上，日本的網上股票戶口在2至4月期間大增逾82萬個，按年增長逾倍，在緊急狀態實施期間，當地散戶的股票交投量大幅急升。

除了日本外，新加坡散戶亦是當地股市走出熊市的重要力量。輝立証券(香港)有限公司旗下投資中心副主管Aik Hong Ng表示，對散戶來說，企業派息是吸引力，但他們炒股也因在家無所事事，部分更借錢買股。

菲律賓券商AAA Southeast Equities總裁William Matthew Cabango透露，自3月封城抗疫以來，新開立網上戶口每月以2至3倍速度增長；印度自3月以來新戶口累增180萬個；南韓散戶亦有借錢買股之風；中國內地散戶開戶數目也快速增長。

富達國際警告，當所有人追捧同一股票，一旦有任何風吹草動，股份可能會遭大舉拋售，並認為市場現時似乎掉以輕心，需加倍小心。

誠然，除了港股外，不少外地股份也出現「瘋炒」！南韓SK生物製藥股票周四(2日)正式在南韓掛牌交易，收市暴漲1.6倍。事實上，南韓近月大型製藥股升勢相當厲害，與香港相似，引發部分投資者擔心南韓醫藥股正形成泡沫。

SK生物製藥股價爆升後，市值飆至9.95萬億韓圜(約639億港元)，在南韓生技醫療類股中，市值只低於三星生物製劑、Celltrion和Celltrion Healthcare。這些藥股價格全部也相當高，未來12個月市盈率達80倍，反映估值十分高昂。

位於首爾的避險基金Petra Capital Management說：「許多公司都缺乏基本因素支持，只是憑憧憬未來增長潛力，而且散戶喜歡波動大的股份。不過，泡沫終會爆破，除非南韓成為生物科技製藥大國。」

【5、大鑊！鱷王達利奧又高呼別揸現金 上兩次冧市「明燈」】

除了散戶瘋狂往往預示撞板外，「燈神」本周又出現！全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)表示，目前經濟狀況依然嚴峻，為了救市，各央行將繼續大舉印鈔，使資產負債表出現爆炸式增長。可惜的是，央行別無選擇，只能看着債務爆升，否則經濟將一沉不起。

故他建議，現時投資者應優先考慮投資股票和黃金，而非債券和現金，因後者的回報為負，且央行還會繼續大舉印鈔。

不過，近年每當達利奧高呼「不要持有現金之時，就是股市爆煲之日」！回看今年1月中，他高叫「現金是垃圾」，建議投資者持有一個全球性多元化的資產組合，包括一些黃金，原因是央行不斷「印銀紙」，又認為今年經濟不會衰退。

就在兩年前，他於2018年1月，又高呼繼續持有現金的投資者將會「覺得自己非常愚蠢」。結果兩次都成為「燈神」，因全球股市自2018年2月及2020年2月起就大幅調整。

【6、世界變了！全球旅遊業恐「永別疫情前」】

誠然，投資者或許太關注升市，而忽略了世界變了，經濟確實難有起色！舉例來說，疫情大流行已令全球旅遊業瞬間陷入「冰河時期」，國際著名房屋短租服務平台Airbnb行政總裁Brian Chesky對前景感到悲觀，認為國際旅行可能「永遠」不會恢復到疫情前的狀態，未來將是「國內」旅遊為主，「小社區」旅行將愈來愈興旺。

他引述Airbnb數據顯示，國內旅行正恢復到正常水平，但國際業務仍受重創。他說：「人們沒有搭飛機、亦沒有越過邊界；沒有去城市旅行，也沒有商務旅行。」他稱，旅遊模式轉變原本需時幾十年，但現時幾個月內就發生了。

相比搭飛機，現時人們轉為「搭車」去旅行，旅行距離在200英里或更近的地方。當疫情結束，雖然許多人仍會選擇出國旅行，但他認為，未來會面臨一個「永久」轉變，就是旅行人士目的地會重新分配。簡單來說，過去全世界的人蜂擁而至的巴黎、羅馬、倫敦，住大酒店，到地標排隊拍照的模式，會佔旅遊比例愈來愈少，取而代之是「社區」旅行。

另一個新的旅遊型態是到訪「國家級公園」，因不用出國、不用親自開車就可以到，而且很便宜。他認為，這就是旅遊文化的轉變。

事實上，業界也有同樣看法，世界著名的萬豪酒店行政總裁Arne Sorenson指出，中國的旅遊業復甦不是來自國外旅客，現在中國基本上仍限制入境，故旅遊業復甦是由中國人自己推動，歐美也會看到類似情況。

因此，高盛也預計，航空業流量可能要到2023年才能恢復到2019年水平，國際旅行，尤其是商務旅行，將需要更長時間才能恢復。

【7、世界變了！石油需求恐「永別疫情前」】

既然旅遊業生變，航空業的燃油需求必然會受重創。就此，挪威能源諮詢機構DNV GL認為，石油需求可能「永遠」無法回到2019年水平，即2019年可能已是石油需求的歷史高峰，二氧化碳排放可能也是如此。

該機構指出，雖然預期明年石油需求將會恢復，但認為需求可能「永遠不會」回到2019年水平，因民眾旅遊、通勤及工作習慣，已因疫情而出現持續改變，將減少對化石燃料及鋼鐵等需求。

當全球能源需求下降時，風力、太陽能等低成本可再生能源有機會在未來較受青睞。

【8、世界變了！今次救市關鍵睇美國民眾會否「慳啲」】

除了民眾「外出」行為有變，連一向「月光族」的美國人也「慳啲」，或成為未來經濟能否大幅反彈的關鍵。

疫情嚴重衝擊美國經濟，迫使美國政府與2008年金融海嘯那時一樣，提出巨額紓困計劃，規模甚至大於2008年，惟不同的是，上次是大量資金注入銀行，今次則是大量現金被存入銀行，令民眾是否願意消費成為經濟復甦關鍵！

報道指出，自1959年以來至疫情爆發前，美國家庭儲蓄率從來不高於17.3%，且1995年之後，儲蓄率超過10%的月份只出現過1次。惟疫情爆發後，今年4月美國出現了家庭儲蓄率達32.2%的驚人數字，到了5月仍高達23.2%。

「高儲蓄率」代表美國民眾減少消費，對經濟無益，因此美國儲蓄率能否下降將直接影響經濟復甦，報道甚至表示，這些現金將是左右美國經濟反彈的「絕對關鍵」。可以預期未來幾個月重啟經濟後，消費激增與否將是明年推動經濟增長及通脹等關鍵要素。

然而，報道指出，目前市場對重啟經濟後，消費能否立刻激增感到懷疑，理由是疫情及失業率令人恐懼，讓美國民眾必須未雨綢繆，減少消費。再者，這種預防性心理不排除長期存在，以致美國消費習慣可能徹底轉變。

【9、世界變了！「戴口罩」才可保經濟】

面對目前處境，相信每位香港人也已養成口罩是外出「必需品」的習慣，不戴反而不舒服！事實上，戴口罩才能保經濟。

高盛本周指出，美國當局若強制要求民眾戴口罩，便可能降低每日新確診病例增長，甚至能「救經濟」，使美國國內生產總值(GDP)免萎縮5%。

該行在研究口罩與疫情和經濟表現間的關聯後發現，以基本狀況而言，若國家強制規定人民戴口罩，則戴口罩的人口比例將提高15個百分點，而每日確診病例增長將降低1.0個百分點，至0.6%。

研究顯示，口罩法規有可能替代「封城」，否則再度實施封鎖的話，可能使美國GDP萎縮近5%。

高盛亦將美國20個州和哥倫比亞特區、在4月8日至6月24日之間實施強制戴口罩的影響，和YouGov上實際使用口罩的民眾數據相比較，結果發現，在州政府下達戴口罩規定的30天內，「總是」或「經常」戴口罩的人口比例約提升了25個百分點。而「總是」戴口罩的人口，在口罩規定實施後30天，則大增了40個百分點。

另據高盛估計，美國「封城」令今年1月至4月GDP大減17%，而其他實施更嚴格封鎖措施的國家，GDP受到的打擊也更大。因此，該行表示，強制戴口罩的規定很有價值，因能替代新的封鎖措施，否則GDP將受傷害。

【10、香港小心？星澳樓價下挫 最壞時刻料未到】

最後講講樓市，疫情對區內樓市的影響進一步浮現，恐預示香港也要小心！新加坡政府本周公布，當地樓價繼首季按季跌1%後，第2季再挫1.1%，創3年最大跌幅，分析認為最壞時刻仍未過去。

疫情導致新加坡陷入嚴重衰退，並使樓市冰封，4月房屋銷售跌至6年低位，大部分經濟環節要到6月19日才重啟。APAC Realty研究及顧問主管Nicolas Mak認為，雖然新加坡樓價不會崩圍，但整體樓價在今年餘下日子仍會逐步向下。

OrangeTee & Tie研究及顧問主管Christine Sun稱，基於宏觀環境的不明朗，新加坡未來數月樓價將依然疲弱，預期全年私人住宅樓價會跌3至5%。

另邊廂，據研究機構CoreLogic數字顯示，澳洲6月主要城市樓價大跌0.8%，為2019年2月以來最傷，當中墨爾本和珀斯樓價均挫1.1%，悉尼樓價亦跌0.8%。

有分析認為，隨着逾48.5萬業主的暫緩還款期，以及涉約350萬打工仔的政府薪金補貼計劃，在未來數個月結束，澳洲樓市或出現更嚴重的滑坡。

CoreLogic研究主管Tim Lawless表示，雖然有初步迹象顯示澳洲經濟活動改善，帶動樓市交投，但下行風險依然重大。他指出，經濟和貸款者最終要跟從市場力量，屆時拖欠按揭貸款，甚至被迫拋售房屋的情況將會增加。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626