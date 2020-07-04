將軍澳SEA TO SKY開售：代理指大手客擬斥二千萬購兩伙
2020年07月04日 11:23
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長實集團(01113)將軍澳日出康城SEA TO SKY今(7月4日)推出336伙進行次輪銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行A組買家出席率約80%，其中1組客戶準備斥資約2,000餘萬港元，購入1伙三房及1伙兩房戶作自住用途。客源分布方面，將軍澳區佔50%，港島東佔20%，其餘港島區佔20%，新界為10%。
他估計，7月份物業市場較6月份暢旺，一手焦點落在將軍澳及九龍區，以1,000萬中價物業為主。承接年初中小型物業買賣暢旺，換樓購買力於近月接力啟動，相信7月一手中價市場承接力不俗，本月一手成交量或未必創新高，預料全月達2,000宗，一手成交金額卻有機會創一年新高。
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