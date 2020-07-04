將軍澳SEA TO SKY開售：代理指大手客擬斥二千萬購兩伙

他估計，7月份物業市場較6月份暢旺，一手焦點落在將軍澳及九龍區，以1,000萬中價物業為主。承接年初中小型物業買賣暢旺，換樓購買力於近月接力啟動，相信7月一手中價市場承接力不俗，本月一手成交量或未必創新高，預料全月達2,000宗，一手成交金額卻有機會創一年新高。

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