致富智庫：咁嘅時勢！想快樂聰明又有錢 必戒9件事

世事難料，尤其目前關頭，也許很多人都會不停地思考，應怎樣做可以令自己變得更好，例如怎樣可以更快樂、更有生產力、更聰明、甚至更有錢...

簡單地說，就是防止自己「退化」！原來科學家早已做了一系列統計及研究，並得出以下9點，如果你不斷重覆犯下這9個錯失，莫說聰明、快樂及有錢，你只會變得更窮更蠢更悲，一定要多加注意！

【1、睡眠質素差】

心理學家提醒，如果大腦一直處於疲倦狀態，對短期及長期記憶會有一定負面影響，並且令人的注意力及籌劃能力變差，長遠更會影響創新能力。故此，就算目前煩惱多多，也不要讓自己長期睡眠質素欠佳，這只會令你魅力大減。

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【2、攝取過多糖】

食得多甜食不但會容易蛀牙，原來更會影響大腦表現。有研究指出，血糖過多會影響記憶力。緊記「健康才是火車頭」。

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【3、高脂飲食】

除了上述提到的「糖」，亦不要吃太多蛋糕或煎炸食品，有研究用老鼠做實驗後得出，高脂飲食會嚴重影響認知能力及靈活性。

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【4、一心多用】

研究發現，「一心多用」不但會影響生產力，更會影響心理，使大腦疲於奔命。由於大腦會控制情緒、影響決策及同理心等，一旦大腦長期疲勞，最終將影響記憶力。

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【5、開會】

不停地開會其實是「低IQ」行為，隨時令人的智商倒退，尤其是一大群女性。有研究指出，長時間開會只會讓你變蠢或笨拙。

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【6、PowerPoint】

有研究指出，PowerPoint不是太好的發明，這會使討論窒息、過程不能產生批判思考、亦不能得出具思考性的決策。因此，若是重大決定，不妨採用「原始方法」，簡單地坐下討論吧！

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【7、壓力】

過大的壓力會產生激素，令大腦更難有新記憶。因此，緊記放鬆！明天的憂慮，明天才算吧！

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【8、追求全知全能】

不要追求自己是全知全能，沒有人能在全部範圍上出眾，即使單計金融學這一科，亦不能全部也學懂。也是這句，緊記放鬆，團隊精神遠勝單打獨鬥。

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【9、時差(不定時作息)】

如果你是空姐、空中少爺或醫護界等經常返不同時間的工種，作息不定時，這就要留意，長遠會影響你的認知能力。如果不能避免，就要緊記好好利用「小休」的時間。

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