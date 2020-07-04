全球經貿戰：傳印度將華為踢出5G計劃

中國及印度早前在邊境地區爆發流血衝突事件，導致兩國關係緊張不斷，其中印度不斷向中方施壓。據外媒周五(7月3日)報道，印度已決定將中國科企華為踢出該國的5G網絡計劃。印度電力部當日亦出台新規，要求印度企業由中國進口電力設備及部件將要取得政府許可。

俄媒引述消息指，印度電信部長普拉薩德(Ravi Shankar Prasad)近日主持一個高級別會議，主要討論來自中國的網絡釣魚攻擊威脅和5G技術問題，普拉薩德決定把華為踢出該國的5G計劃。消息人士稱：「華為已出局了，沒有針對華為的5G測試」。然而，最終決定權仍落在總理莫迪手中。

此前，印度政府以基於國家安全考慮表明，將封鎖抖音及微信等59個中國應用程式(App)。

另外，據英媒報道，印度電力部宣布該國將檢查包括中國在內所有國家進口的供電相關產品，確認是否構成網絡威脅。當局將檢查當中是否有任何嵌入式惡意軟件、木馬程式或網絡威脅，以及是否遵守印度標準。電力部長辛格(R.K. Singh)表明，將不允許從中國及巴基斯坦進口任何電力設備，不容許為殺害印兵的國家創造就業。

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