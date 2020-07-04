亞馬遜Prime Day促銷日傳押後至10月舉行

外媒報道，網購巨人亞馬遜近日已通知旗下網上商戶，指稱一年一度的Prime Day促銷日將最早10月初才舉行，較原先的9月目標延遲。

Prime Day自2015年開始，一般在7月舉行，為賣家清減庫存的大好機會，而受疫情影響，各大品牌及商戶早已有心理準備該年度盛事將會押後。

電商顧問eShopporunity行政總裁Fahim Naim預期Prime Day舉行日期不會從10月再押後，因為否則會與年底的銷售旺季撞期。

即使沒有Prime Day，亞馬遜業務未有受影響，反而疫情推動需求激增，股價節節上升，本周創出新高，並帶挈創辦人貝索斯身家暴漲。據彭博社億萬富豪指數顯示，貝索斯身家漲至1,716億美元(約1.33萬億港元)，打破離婚前的紀錄。他於去年離婚時，協議包括讓出1/4亞馬遜持股予前妻。

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