新盤動向：KOKO HILLS擬短期加推四房及特色戶標售

新盤推售反應理想。會德豐地產常務董事黃光耀表示，茶果嶺KOKO HILLS首張價單公布以來，市場反應熱烈，展銷廳周六(4日)開放短短4小時，已錄得超過4,000人次參觀。而入票人士中有7成來自九龍區，主區藍田及觀塘更佔5成，另外2成來自新界區，餘下約1成為港島區。

因應有買家表示對四房及特色單位感興趣，發展商考慮短期內加推新一批單位應市，有機會輕微加價，而四房及特色戶料以招標形式推出。

至於截至周五(3日)晚，KOKO HILLS共錄約300個登記，主要集中於26至40歲人士，有不少入票者有興趣買多於1個單位，主要是來自港島區的投資者，看好東九龍前景。

同時，樓盤網站開放以來，錄得近10萬次瀏覽紀錄，尤其日前上載價單，以及首度開放VR360虛擬導覽之後，更錄得單日最高紀錄瀏覽量，接近3萬人次。

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