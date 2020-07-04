英「超級星期六」餐飲營業解禁　市場關注銀行壞帳

繼非食品零售商3周前恢復營業後，英國的酒吧及食肆的營業禁令在今日的「超級星期六」(4日)解除，有分析認為，倘消費者沒有如預期般回來，向當地餐飲娛樂和零售業借出大量貸款的銀行，呆壞帳問題恐快浮現。

據資料顯示，巴克萊、蘇格蘭皇家銀行(RBS)及萊斯銀行的商業貸款中，餐飲娛樂和零售企業佔超過1/3，前兩者涉及金額分別達204億及190億英鎊。

不過，初步迹象顯示，形勢並不樂觀。創業家Luke Johnson指出，英國名店集中的牛津街店舖之前已重新開業，但當區猶如沙漠，人流只及正常的兩成。

巴克萊行政總裁Jes Staley亦對前景審慎，稱雖然消費略見好轉，但失業急升令前景蒙上陰影。

券商KBW分析員指出，目前只處於風暴的中間，評估英國銀行的全面損失仍言之尚早。

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