科技股炒風吹到日本？　軟銀股價3個月勁彈逾倍

中美科技股最近都在各自的股市大幅拋離其他股份，掀起泡沫憂慮，而過去一年投資嚴重失利的日本軟銀，最近股價亦大翻身，周五(4日)升2.6%至5,778日圓，創去年7月以來高，較3月低位反彈逾倍。

軟銀截至3月底止上個財年錄得破紀錄1.36萬億日圓經營虧損，股價3月插落谷底，主要是公司近年銳意投資共享經濟企業包括WeWork及Uber，業務尤其受到疫情打擊，亦加劇對公司負債過高的憂慮。

不過，軟銀最近似乎否極泰來，好消息紛至。軟銀4月完成把旗下美國電訊公司Sprint與同業T-Mobile USA合併後，最近配售新公司股份，套現200億美元。此外，軟銀投資的網上保險公司Lemonade Inc.周四(2日)首日在美國掛牌，股價大幅飆升逾倍。

花旗本周將軟銀目標價上調100日圓至7,200日圓，稱公司仍有很多回購股份的空間，迄今只回購截至3月底目標的一半，即約5,000億日圓。

岩井Cosmo證券高級分析員Tomoaki Kawasaki指出，軟銀已採取行動改善資產負債表，包括回購股份，開始獲得市場認同。他又提到軟銀去年投資減值萬億日圓後，相信難有更差表現，未來前景要視乎有否新利好因素如成立第2隻科技基金，來推動股東價值。

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