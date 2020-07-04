【星空大戰】英國政府斥39億購衛星公司OneWeb近半股權

英國政府夥拍印度電訊大亨Sunil Bharti，成功競投早前申請破產保護的衛星公司OneWeb，未來勢與美國創業家馬斯克的Starlink，爭奪透過衛星向偏遠地區提供寛頻服務的市場。

2012年成立的OneWeb，由於主要投資者日本軟銀拒絕再「泵水」，3月向美國申請破產保護。倘收購交易下周獲美國法院批准，英國政府將初步投資5億美元(約39億港元)，佔45%股權，另45%由Bharti旗下的Bharti Global持有，餘下股權由現時債權人包括軟銀持有。

英國政府據報會獲得OneWeb的「黃金股份」(Golden Share)，意味當局對其他股東出售股份，以及使用網絡擁有話事權。

此外，消息人士透露，華府因擔心其全球定位系統(GPS)容易受到威脅，曾與英國政府磋商投資OneWeb，而雙方未來可能探討合作發展新的導航服務。

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