【全球攬炒】歐洲央行救市傳內部爆分歧

外媒引述多位歐洲央行官員透露，歐央行理事會在緊急購債計劃上，對應否買入較高比例的弱國如意大利的債券出現意見分歧，並形容這可能是歐央行行長拉加德上任以來最大的挑戰。

據悉，德國央行行長魏德曼擔心計劃彈性過大，會弄巧反拙，另邊廂，法國央行行長德加洛則希望加強彈性，支持最有需要的成員國。報道又指，儘管有關討論現時仍處於假設性，但隨着經濟走出疫情，可能會變得具體化。

為安撫受疫情衝擊的投資者信心，並表明當局決心捍衞歐元區的完整性，歐央行上月議息後宣布加碼買債6,000億歐元，令緊急買債規模擴至1.35萬億歐元，且有關計劃期限由今年底延長到至少明年6月。

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