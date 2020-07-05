陳鳳珠：料資金繼續流入　支持大市走勢

港股大幅波動，曾跌至50天線水平，惟其後再度重返25,000點關口，由於近日香港銀行體系結餘持續增加，預料資金將繼續流入股市。中國人民銀行日前下調再貼現利率及再貸款利率，以降低銀行的資金成本，當中再貼現利率調低0.25個百分點至2%，為金融海嘯後首次下調，而金融穩定再貸款利率則調低0.5個百分點至1.75%，反映人行繼續推動利率下降。

近日內地推出多項措施支持金融市場及經濟發展，人行、香港金管局及澳門金管局決定於粵港澳大灣區實施「跨境理財通」業務試點，但尚未有時間表及細則，但預期實施後粵港澳大灣區的居民將可互相投資對方銀行銷售的理財產品，料投資產品範圍擴大，增加投資渠道及選擇，有助金融市場的發展。

「跨境理財通」將遵循三地的個人理財產品管理相關法律法規，而投資者的資格條件、投資方式、投資產品範圍、投資者權益保障等由人民銀行、中國銀保監、中證監、外匯局、香港金管局、香港證監會，以及澳門金管局商議決定。相信三地的合規及系統將會相互配合，並建立完善有效的機制，以保障投資者。

而「南向通」需要大灣區居民於港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格產品，「北向通」需要大灣區居民於內地開立投資專戶，以購買內地銀行銷售的合資格理財產品。同時，「北向通」及「南向通」業務資金通過帳戶綁定，實現閉環匯劃和封閉管理，資金的使用範圍僅限於購買合資格的投資產品，資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換於離岸市場完成。另外，預期「跨境理財通」將設置投資總額及個人投資額度，加上資金原路往返，估計不存在走資風險。

由於「跨境理財通」首次允許零售投資者直接跨境開設及操作投資戶口，亦是繼股票通、債券通後，再有互聯互通的政策出台，顯示內地資本市場進一步改革開放。而目前環球實施寬鬆的貨幣政策，料投資者對收益較高的理財產品存在一定需求，因此理財通的發展值得憧憬。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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