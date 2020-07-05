曜熊理財：中國基金重回牛市？

今年下半年剛展開，中港股市回升，為投資者帶來機會。經濟基本面上，全球與中國經濟都將逐步復甦，海外經濟最差的時候已經過去，美國非農就業資料創下歷史最大增幅，內地寬鬆政策持續，復工、復產走上正軌，相關行業有望復甦。

金融股票回升的宏觀背景是經濟復甦預期及資金增加，而目前處於經濟復甦不斷確認的過程，金融板塊將是推動中國基金的動力，金融股回升主因經濟復甦的不斷確認，同時，金融股處於近10年來最低估值位置。

從當前情況來看，經濟繼續復甦的可能性較大，因此，下半年中國基金反彈行情將延續。雖然下半年市場很難出現全面牛市，但大幅向下的風險很有限。

風險來自海外市場的波動性，包括海外疫情、美國聯儲局放水、美國社會動盪、經濟數據波動，以及中美爭端等等，讓市場參與者經常感覺無所適從，中國基金長期來看相對更樂觀一些。新冠肺炎疫情在全球的蔓延，對全球的經濟和金融市場產生一定程度的衝擊。

下半年中國基金仍然不穩定，主要是下半年海外市場都會非常波動，這會對中港股市帶來大波幅，整體方向對中港股市還是持看好態度，目前估值是少數的股票很貴，多數的股票不貴甚至很便宜。短期反彈動力一般，反而中期股票看好。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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