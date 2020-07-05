陳樂怡：政策利好內房股　優質指標睇呢個數據...

美國新冠肺炎疫情持續急劇上升，每日新增個案再創新高。相對而言，部分亞洲地區如中國、南韓及台灣等地的疫情控制更為穩定，預期吸引資金流入相關市場，其中內地滬綜指逼近高位3,115點，中資股料會從中受惠。恒指若能站穩在25,000點之上，下步有望挑戰6月高位25,303點。然而，投資者宜留意美方近期對華態度趨向強硬，《港區國安法》通過後，動作或會加劇，從而引發市場波動。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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