陳樂怡：政策利好內房股 優質指標睇呢個數據...
2020年07月05日 08:30
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美國新冠肺炎疫情持續急劇上升，每日新增個案再創新高。相對而言，部分亞洲地區如中國、南韓及台灣等地的疫情控制更為穩定，預期吸引資金流入相關市場，其中內地滬綜指逼近高位3,115點，中資股料會從中受惠。恒指若能站穩在25,000點之上，下步有望挑戰6月高位25,303點。然而，投資者宜留意美方近期對華態度趨向強硬，《港區國安法》通過後，動作或會加劇，從而引發市場波動。
由於中國疫情相對穩定，財政政策溫和、且持續性，因此看好A股前景偏穩，將可吸引資金流入，中資券商股料從中受惠。而且，A股資本市場加快改革，中國證監會主席易會滿早前稱，將加快把科創板股票納入滬股通，並將繼續推進科創板建設，引入做市商制度，發布科創板指數，以及研究推出相關產品和工具等多項建議措施。券商板塊明顯獲政策支持，企業有望加快到科創板上市，建議候低吸納券商龍頭，如投行實力強勁的中金(03908)。
根據克而瑞研究中心數據顯示，6月首100強內房企業銷售額達14,517.2億元人民幣，按月增33%，按年亦增13.8%。數據反映行業銷售延續改善趨勢。整體而言，為了穩定經濟，中國政府料會維持寬鬆貨幣政策。而且，因目前樓價升幅溫和，收緊調控的機會不大，政策層面利好內房銷售。不過，在38家主要房企當中，近半全年目標完成率低於40%，反映出房企銷售表現參差。建議投資者慎選銷售數據理想的中大型房企，如世茂集團(00813)、龍光集團(03380)，另外以及表現落後的中國海外發展(00688)、華潤置地(01109)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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