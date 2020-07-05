葉尚志：金價待破位 邊隻股份最值博？
2020年07月05日 08:45
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(Getty Images圖片)
港股繼續高位反覆的走勢，內地A股的呈強在預期範圍之外，估計是目前對港股的支撐推動。然而，對於港股處於階段性偏高水平的看法未有改觀，全球疫情有再次爆發的迹象、地緣政治風險升溫、企業業績受壓下調，以及愈迫近美國總統選舉前的不確定性，相信都是構成港股出現高位回壓的潛在因素。操作上，現水平建議不宜盲目樂觀，宜繼續做好風控及倉位管理。
山東黃金(01787)在5月中由高位回整後，有再度重拾升軌的傾向，紐約期金開始向上突破創新高，估計會是推動其正面消息因素，建議可關注順勢買入的吸納機會。目前，受全球疫情影響，相信環球經濟復甦的進程將有所延後。換言之，全球央行放水行動亦將會隨之而繼續、甚至有加大的機會，情況對於金價可帶來刺激推動力。
事實上，紐約期金正朝2011年歷史高位每安士1,920美元進發。另一方面，北水流入吸納山東黃金H股的步代亦見有所加快，以港股通過去一周的變化來看，北水累計增持多買了有2,000萬股，北水總持股佔H股發行股數比例、由27.32%提升至30.7%。建議可於現水平吸納，止蝕於14.5元，目標價看20.42元。
第一上海首席策略師葉尚志
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