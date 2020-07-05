葉尚志：金價待破位　邊隻股份最值博？

港股繼續高位反覆的走勢，內地A股的呈強在預期範圍之外，估計是目前對港股的支撐推動。然而，對於港股處於階段性偏高水平的看法未有改觀，全球疫情有再次爆發的迹象、地緣政治風險升溫、企業業績受壓下調，以及愈迫近美國總統選舉前的不確定性，相信都是構成港股出現高位回壓的潛在因素。操作上，現水平建議不宜盲目樂觀，宜繼續做好風控及倉位管理。

事實上，紐約期金正朝2011年歷史高位每安士1,920美元進發。另一方面，北水流入吸納山東黃金H股的步代亦見有所加快，以港股通過去一周的變化來看，北水累計增持多買了有2,000萬股，北水總持股佔H股發行股數比例、由27.32%提升至30.7%。建議可於現水平吸納，止蝕於14.5元，目標價看20.42元。

第一上海首席策略師葉尚志

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