鄺紫珊：醫藥及醫療類股看高一線　因為...

最近受市場吹捧的股份除科技業板塊，也包括醫藥及醫療類股份。一直以來，生物科技及醫藥類股份都被視為高增長的行業，而全球醫療行業的長期盈利表現也是大幅優於整體股市，在各行業中表現僅次於科技行業，其高增長性值得關注。

有統計指出，自1995至2020年第一季，生物科技行業平均營業收益率為32.1%，醫療器材行業為14.1%，均優於標普500指數平均的11.2%。

醫療行業長期增長的動力主要來自創新及人口老化的趨勢。近年醫療行業的股值一般是維持在區間以內，未有明顯的突破，主要因為美國醫療政策的不確定性、醫療行業的週期性，以及藥價議題被廣泛討論，讓醫療類股的市盈率至今仍維持在15至18倍之間。

事實上，醫療業盈利率的變動與經濟循環的關連性低，好像在2000年科網泡沫時期及2008年全球金融風暴時期，股市的波動幅度雖然很大，但醫療行業的盈利相對於標普500整體指數仍可維持在相對穩定水平。另外，在醫療產業的次產業中，生物科技與醫療器材行業的平均盈利表現也是優勝於整體標普500指數。

從近30年各行業的估預比較，醫療行業的年化回報率為11.7%，表現僅次於科技行業的12.5%，但優於標普500指數的9.6%。至於波動率，醫療行業指數的長期波動率約15%，與標普500指數相差不遠，但卻遠低於科技行業25%的波動率。

今次疫情相信將刺激及加快醫療發展，有報告指出，疫情過後的未來十年，全球健康醫療商機估計將達到4.43兆美元，包括數位醫療、健康科技、AI人工智能及醫療大數據的應用等。醫療行業可說是兼具防禦及增長性，適合長期投資布局，但短期內股市的不確定性仍存在，建議以分段加碼方式布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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