潘梓生：金價可望挑戰歷史新高

金融市場似跌未跌，除納指續創新外，其他主要指數離6月初高位仍有一段距離。雖然風險市場欠缺方向，不過黃金經歷3個月的悶局近日終見突破，未來相信金價向上機會甚高，甚至有機會挑戰2011年的歷史新高，即近每安士1,920美元的水平。

風險市場如股市等累積升幅甚多，加上近期美國聯儲局買債速度已見減慢，相信避險情緒升溫是合理猜測，金價突破向上，相信也如同此理。另外，黃金作為另類貨幣，市場對各國央行瘋狂印鈔表示不解，買入黃金也能夠對沖未來可能出現的惡性通賬。

過去多月，除了聯儲局作出無限量寬，其他央行加入量寬也是市場擔憂貨幣貶值的理因，近日更有印尼央行表示加入量寬行列，全球貨幣大貶值將是不爭的事實，金價繼續飛升有堅實的道理。

技術走勢上，黃金期貨已有超過一周時間企穩於4月至6月的整固區間，走勢十分利好，以長方形整固區間量度升幅推算，後市升幅目標可至1,880美元，但因現時期貨金價較現貨金價仍高近11美元，反映近期金市升勢未算太全面。因此，金價可能未必立刻急速上升至以上目標，更有可能緩慢向高位邁進。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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