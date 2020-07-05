郭家耀：中港澳「跨境理財通」商機無限？

中國人民銀行、香港金管局及澳門金管局日前聯合公布，決定在大灣區開展「跨境理財通」業務試點，允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口。無論港人北上投資內地理財的「北向通」，又或大灣區居民南下投資香港產品的「南向通」，投資者都要在兩地銀行分別開設匯款和投資戶口、實施一對一綁定，實現閉環匯劃和封閉管理。

「南向通」或「北向通」都設有總額度及個人額度，目前未有披露具體數額。消息指無論北上或南下總額度各為1,500億元人民幣，個人額度則均為100萬元人民幣。使用範圍僅限於購買合資格的投資產品，資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。

大灣區居民透過「南向通」購買香港銀行產品，要在香港銀行開立投資專戶，同時在內地設立匯款戶口。至於投資產品範圍，消息指初期主要涵蓋風險較低、相對簡單的產品，主要是保本產品、各類貨幣存款。

一些面向專業投資者的產品，包括結構性票據、對沖基金與私募股權，相信需要運作一段時間後才會對內地投資者開放。針對實施投資者資格、投資方式、產品範圍及投資者權益保護和糾紛處理等問題，將由人行、內地相關監管機構及港澳的金管局和證監會等商議確定。在完成「跨境理財通」的相關規則和系統建設後，正式啟動試點業務，時間和實施細則另行規定。

由於今次協商的機構未有包括保監局，預料初期納入保險產品的機會較低，而且期繳產品持續增長，將會佔用大量額度，在現行制度下帶來較大局限，相信要到下一階段，機制進一步放寬才有望實施。無論如何，跨境理財通肯定有助推動香港離岸人民幣業務發展，並為本地銀行業的理財業務打開更廣市場，有助開拓新的增長點，業界必需好好把握今次機遇。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626