【星期一‧炒啲乜】科技股熱炒 股市風光無限好？
2020年07月05日 10:00
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部分國家的新冠肺炎疫情仍未受控，但「疫」市卻利好全球科技股落鑊，美股納指連番破頂，中港股市於「七翻身」開首頻頻報捷。
內地滬綜指於上周五(7月3日)高收3,152點，創去年4月後新高，滬深兩市主板成交更連續兩日超過1萬億元人民幣；而港股升至25,300點水平，恒指及國指均由3月低位反彈20%步入技術性牛市，「股王」騰訊市值首破5萬億港元。
本周焦點落在中國公布6月全國居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)，數據續反映內地疫後復甦情況。
至於本港，周內有逾10隻新股排隊登場，其中周五(10日)高峰期更有9隻新股同日上市，包括眼科醫藥平台歐康維視(01477)、生物科技企業永泰生物(06978)，以及由綠城中國(03900)分拆旗下房地產代建業務綠城管理(09979)等。
大市走勢看似風光無限好，但面對全球疫情未止，以及《港區國安法》實施所引發的政治風波等，投資者要留意後市走勢隱藏的投資風險，並不妨參考以下專家的財經分析及建議，作好準備。
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