【星期一‧炒啲乜】科技股熱炒　股市風光無限好？

部分國家的新冠肺炎疫情仍未受控，但「疫」市卻利好全球科技股落鑊，美股納指連番破頂，中港股市於「七翻身」開首頻頻報捷。

內地滬綜指於上周五(7月3日)高收3,152點，創去年4月後新高，滬深兩市主板成交更連續兩日超過1萬億元人民幣；而港股升至25,300點水平，恒指及國指均由3月低位反彈20%步入技術性牛市，「股王」騰訊市值首破5萬億港元。

本周焦點落在中國公布6月全國居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)，數據續反映內地疫後復甦情況。

大市走勢看似風光無限好，但面對全球疫情未止，以及《港區國安法》實施所引發的政治風波等，投資者要留意後市走勢隱藏的投資風險，並不妨參考以下專家的財經分析及建議，作好準備。

1、【陳鳳珠：料資金繼續流入 支持大市走勢】

2、【曜熊理財：中國基金重回牛市？】

3、【陳樂怡：政策利好內房股 優質指標睇呢個數據...】

4、【葉尚志：金價待破位 邊隻股份最值博？】

5、【鄺紫珊：醫藥及醫療類股看高一線 因為...】

6、【潘梓生：金價可望挑戰歷史新高】

7、【郭家耀：中港澳「跨境理財通」商機無限？】

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