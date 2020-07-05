智庫：迫中企在美國退市徒勞無功！籌美金途徑多的是

外電引述智庫組織彼得森國際經濟研究所(PIIE)的報告指出，即使內地公司「被迫」由美國證券交易所退市，亦無法阻止中企獲得美國資金，也不會傷害中國的經濟增長。

在美中兩國緊張關係升級之際，美國參議院5月通過法案，有意阻止多數中企前往美國掛牌上市，總統特朗普也呼籲監管機構，要加強對該類企業的審查，甚至讓他們從美國交易所退市。

不過PIIE的報告認為，就算法案推出，中企仍可透過多種方式從美國投資者籌集資金，包括透過私募股權市場及香港股市。關鍵在於資本市場是全球性的，將中企拒諸門外不代表能夠阻止該等公司獲得美國資本。

報告又指出，美國私募股權公司一直在收購已在美上市的中國公司，最近的例子是華平投資與泛大西洋公司聯手，讓科技公司58同城私有化。此外，愈來愈多已經在美國上市的中企正尋求在香港第二市場，例如阿里巴巴及京東等已順利掛牌。美國投資者想參與，只需要在香港市場購買，因為這是對全球開放的。

PIIE表示，在金融領域上，中國正逐步放寬金融業的外資管制，也是值得注意的發展。而在此發展下，將使美國和中國之間的金融脫鈎「愈來愈不可能」。