Apple專利曝光 擬用iPhone打造「身份證」?
2020年07月05日 16:18
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(中新社圖片)
外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)擬將iPhone打造成個人「身份證」，屆時手機可取代護照、駕駛執照和其他身份證明。
這項服務應用到蘋果公司已經提交，命名稱為「提供經驗證的用戶身份聲明（Providing Verified Claims of User Identity）」的一系列專利技術，它會在其中描述存儲和使用個人數字鑑別標識的方法。
該項申請提到：「根據與服務器分開的身份驗證提供商對資訊的驗證，由服務器簽署驗證後的聲明，該驗證後的聲明特定於該設備。」
報道稱，蘋果公司的「數碼化世界」計劃正在成功實施，隨着Apple Pay取得成功，人們會忘掉實體貨幣，在將發布的iOS 14操作系統中，將出現通過智能手機解鎖汽車的功能。
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