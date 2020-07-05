新盤動向：KOKO HILLS料最快周末開售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下茶果嶺KOKO HILLS的市場反應理想，稍後料有機會再度加推單位，最快周末開售，亦考慮推出四房大單位標售。項目截至周六望已錄逾600個登記，展銷廳累積參觀人數達1.2萬人。

該盤已於日前加推第2號價單，提供80伙，實用面積由366至770方呎，間隔一房至三房連套房加工作間連洗手間，買家可享高達21.5%折扣優惠，折實平均呎價20,993港元，折實售價793.5萬至1,670.8萬元，折實呎價由19,668至22,948元。

若撇除景觀、樓層等因素，第2張價單屬原價加推。而首兩張價單合共推出163個單位，折實平均呎價$20,520，折實市值約19.3億元。

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