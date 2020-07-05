消費改變！調查指疫後美國人要回到高儲蓄率年代

零售消費一直是美國經濟的重要組成部分，然而新冠肺炎疫情下，美國人的購物習慣可能發生自大蕭條以來從未有過的變化。

外國媒體報道，隨着美國經濟重新開放，當地人對外出去消費已不感興趣。一個調查顯示，人們對公共活動和生活用品(如家用電器和服裝)的興趣減弱，並出現了緊縮勢有，這體現在食品儲藏和推遲大額物件的購買上，或預示當地經濟全面復甦將被推遲。

對於減少消費的原因，主要是人們對封閉的零售空間產生了恐懼，大約四分之三的美國成年人覺得在雜貨店或小商店裡購物感覺良好，超過一半的人覺得在購物中心裏感到不安全。

調查同時指出，部分猶豫原因是在經濟上．在過去的三個月裡，23%的受訪者購買了更多的普通商品，28%的人增加了批量購買，41%的人選擇更頻繁地通過放棄購買來省錢。消費者還提高了價格比較，同時更多地擱置了奢侈品的購買。

更甚的是，分析廖這種節儉可能會持續下去，永久性地改變美國人的消費模式，就像90年前大蕭條對消費習慣的影響一樣，超過四分之三的消費者表示，他們希望在經濟完全恢復後提高儲蓄率和金融保守主義。

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