北京燃氣藍天出售3家LNG公司30%股權

買方為SK E&S Hong Kong Corporation Limited，是SK E&S之附屬公司，而SK E&S為韓國交易所之上市公司SK Holdings之附屬公司。

於完成出售事項後，賣方於各目標公司之股權將由100%削減至70%。目標公司將繼續為該公司之附屬公司，且其財務業績將繼續與集團之業績合併入賬。

同日，該公司與SK E&S之間接全資附屬公司福睿斯舟山訂立液化天然氣(LNG)協議，據此，該公司同意購買而福睿斯舟山同意出售LNG，自2020年7月3日起計為期10年。

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