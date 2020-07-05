北京燃氣藍天出售3家LNG公司30%股權
2020年07月05日 19:20
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北京燃氣藍天(06828)公布，賣方(該公司的間接全資附屬公司)、該公司(作為擔保人)，以及買方訂立股權轉讓協議，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意收購3家目標公司寧波北侖博臣能源貿易有限公司、湖州博臣天然氣有限公司及浙江博信能源有限公司之30%股權，代價分別為3,750萬、3,000萬及6,150萬人民幣。
買方為SK E&S Hong Kong Corporation Limited，是SK E&S之附屬公司，而SK E&S為韓國交易所之上市公司SK Holdings之附屬公司。
於完成出售事項後，賣方於各目標公司之股權將由100%削減至70%。目標公司將繼續為該公司之附屬公司，且其財務業績將繼續與集團之業績合併入賬。
同日，該公司與SK E&S之間接全資附屬公司福睿斯舟山訂立液化天然氣(LNG)協議，據此，該公司同意購買而福睿斯舟山同意出售LNG，自2020年7月3日起計為期10年。
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