金界控股獲准重啟貴賓業務及角子博彩機業務

於7月4日，柬埔寨衞生部技術小組對NagaWorld賭場場所進行了實地檢查，並得出結論認為，該公司符合衞生規則的要求以及衞生部為預防新冠病毒擴散而制訂的標準操作程序的要求。

在重啟業務的過程中，金界控股須採取措施包括在賭場設立安全設備、設立5間隔離室，以於賓客出現健康問題時採取預防措施、在任何賓客被發現就新冠病毒呈陽性反應時通知衞生部、配合工作組對貴賓業務及角子博彩機業務重啟實施監督；及遵守向衞生部提交的標準操作程序所載指引中關於防止新冠病毒傳播的所有相關條款和預防措施。

倘金界控股違反上述規定，衞生部有權向金界控股發出警告並限期糾正，若逾期未有糾正，則衞生部保留權利，包括暫停賭場業務直至補救措施得以修正。

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