業績難測考驗美股　高盛料全年經濟縮4.6%

美股道指上周累漲3.25%，但新一輪美企業績期將為股市帶來考驗，特別是股市已自低位大幅反彈，一些指標更顯示股市估值已升至逾20年高位。不過，過去3個月，多達80%美企未有提供盈利預測，令人難以評估第2季以至全年業務前景，投資者勢要求企業提供更多盈利指引。

銀行業將於不足兩周內為美企第2季業績期掀序幕，市場預期標指成分企業盈利將勁縮44%，勢是2008年以來最慘。摩根大通資產管理全球市場策略員萊博維奇表示，不論是好是壞，投資者都希望知道更多，而且相比3月份，現時企業管理層應已對如何抵禦疫情打擊有更詳細的計劃。

過去3個月，標指成分企業未來一年的每股盈利預測由150美元降至124.5美元，連帶預測市盈率由16.5倍急升至25倍。故此，盈利增長將是支持股市繼續上升的關鍵。

不過，股市好友繼續唱好股市前景。星級分析員Tom Lee看好股市仍有上漲空間，即使美國新冠肺炎單日確診個案創新高，指出由於市場仍對疫情和經濟等方面有顧慮，市場上充斥大量游資，等待入市。

本周出爐數據不多，焦點包括周一公布的美國6月份ISM非製造業指數，以及周四公布的上周首次申領失業救濟人數。

與此同時，高盛將美國第3季增長預測由原本的33%下調至25%，全年料縮4.6%，較之前估計的縮4.2%差，但維持明年增長5.8%的預測，今年底失業率預測亦由9.5%下調至9%。

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