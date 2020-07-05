新盤UPDATES：下半年首登場新盤速錄約900張入票

發展商推盤步伐加快，下半年首個登場新盤的認購反應踴躍，市場估計最已錄得約900張入票登記，發展商有機會短期再加推單位應市，最快周內開盤。

●KOKO HILLS料最快周末開售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下茶果嶺KOKO HILLS的市場反應理想，料有機會再度加推單位，最快周末開售，亦考慮推出四房大單位標售。項目截至昨晚已錄逾600個登記，展銷廳累積參觀人數達1.2萬人。

該盤已於日前加推第2號價單，提供80伙，實用面積由366至770方呎，間隔一房至三房連套房加工作間連洗手間，買家可享高達21.5%折扣優惠，折實平均呎價20,993港元，折實售價793.5萬至1,670.8萬元，折實呎價由19,668至22,948元。

若撇除景觀、樓層等因素，第2張價單屬原價加推。而首兩張價單合共推出163個單位，折實平均呎價$20,520，折實市值約19.3億元。

●山水盈踏入7月速錄12宗成交

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，踏入7月，首5天暫已售出12伙，包括分層戶及洋房連車位，折實售價由714.5萬至4,014.5萬元。當中包括3房1套房連工作間單位，為1座12樓A室，實用面積970方呎，成交價1,345.7萬元，呎價13,873元。

項目於6月底已獲批入伙紙，單是6月份已錄47伙成交。而自去年底推出至今，共售出151伙，總套現金額逾17億元。

●傲瀧花園複式戶售5622.8萬元

新世界發展（00017）旗下清水灣傲瀧，售出E座G3複式戶，實用積2,324方呎，花園面積426方呎，售價5,622.8萬元，呎價24,194元。項目開售至今已沽出663伙，套現逾200億元。

●傲玟兩房戶售價逾2852萬元

高銀集團位於何文田的傲玟，剛售出1個單位，為第3座9樓C室兩房戶，實用面積934方呎，售價約2,852.24萬元，呎價30,538元，買家選用即供90天付款計劃。

●駿嶺薈推出5座洋房本周三起標售

豪宅新盤承接理想，發展商推盤信心上升。據一手銷售資訊網資料，建滔集團（00148）旗下沙田九肚駿嶺薈，早前開放現樓予準買家預約參觀，已錄不少查詢，剛已發出全新銷售安排，推出3、10、11、20及67號共5座洋房，由本周三（7月8日）起以招標形式發售。

發展商早前透露，其中20號洋房的實用面積為3,741方呎，全屋耗資逾4,000萬元裝修。而之前大部分屬內購形式售出的洋房及單位，價錢較優惠，洋房呎價約2.5萬至2.8萬元。

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