樓價UPDATES：部分業主辣招鬆綁後即時套現

樓市去向未明，部分業主辣招鬆綁後即時套現。大角咀形品‧星寓兩房單位，5月放盤，減價32萬元，以868萬元沽出，單位約3年升值近19%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨13座高層1室，實用面積約475方呎，兩房間隔，全山景，原業主叫價約800萬元，議價後以780萬元連租約易手，實用呎價約16,421元，新買家為外區長線投資客，斥資入市作收租之用。

●西灣河鯉景灣觀海閣中層F室，實用面積約583方呎，兩房間隔，望海景，叫租25,000元，減至23,000元租出，當中減幅2,000元或約8%，實用呎租約39元。

●北角宏輝大廈中層D室，實用面積292方呎，一房間隔，座向南面，望街景，獲首置上車客以530萬元承接，實用呎價18,151元，原業主於2011年5月以283萬元購入作投資之用，持貨9年至今轉手，帳面獲利247萬元離場，單位期內升值87%。

●天后栢景臺1座中層D室，實用面積998方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以2,780萬元承接，實用呎價27,856元，低市價約一成。

●上環帝后華庭2座高層I室，實用面積519方呎，三房間隔，以1,200萬元易手，實用呎價23,121元，原業主於2015年10月以900萬元買入，持貨5年，帳面獲利300萬元，單位升值33%。

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九龍區

●大角咀形品‧星寓高層G室，實用面積469方呎，兩房間隔，5月放盤開價900萬元，現微減32萬元，以868萬元成交，實用呎價18,507元，原業主於2017年3月以730萬元入市單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利138萬元離場，單位期內升值近19%。

●長沙灣碧海藍天3座中層E室，兩房間隔，望海景，實用面積約505方呎，以約21,000元放租約半個月，吸引區內客洽詢，雙方議價後以20,500元租出，實用呎租約40.6元，新新租客為家庭客。

●西南九龍帝峯．皇殿6座高層A室，實用面積1,075方呎，套三房連儲物房及工人套間隔，望海景，吸引本地家庭客承租，月租47,000元，實用呎租約43.7元。

●紅磡環海．東岸1B座高層K室，實用面積約307方呎，一房間隔，望海景，叫價650萬元放盤，經議價後減價20萬元或約3.1%，最終以630萬元交吉形式沽出，實用呎價約20,521元，原業主於2015年9月，以約520萬元購入，持貨約5年，現轉手帳面獲利約110萬元，物業升值約21%。

●九龍塘又一居9座中層F室，三房間隔，望樓景，實用面積約522方呎，業主以約26,000元放租約個半月後，吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以23,000元租出，實用呎租約44.1元，業主於1991年12月以約223萬元購入，現享回報約12.4厘。

●黃大仙新光中心1座高層H室，實用面積412方呎，兩房一廳間隔，原先開價630萬元，放盤僅1日，「象徵式」議價後減5萬元，以625萬元速沽，實用呎價15,170元。

●將軍澳新都城2期9座高層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，由今年6月中開始放盤，原業主開價720萬元，經議價後減價23萬元或約3.2%，最終以697萬元成功沽出，實用呎價約19,201元，屋苑6月共錄28宗二手成交。

●將軍澳維景灣畔9座中層H室，實用面積約498方呎，兩房間隔，今年6月叫價900萬元放售，終於日前以878萬元交吉形式沽出，減價22萬元或約3%，實用呎價約17,631元，原業主於2017年1月，以約740萬元單位，持貨至今約3年多，現轉手帳面獲利約138萬元，物業升值約19%。

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新界區

●荃灣全‧城滙5座低層B室，實用面積429方呎，兩房間隔，享內園景，放匙予代理行放租，立即有3組租客搶租，即日以18,000元市價租出，實用呎租42元，業主於2017年9月以約574萬元一手購入上址，租金回報約3.8厘。

●屯門海翠花園4座高層B室，實用面積521方呎，兩房兩廳間隔，據了解，放盤僅一星期，區內客鍾情該屋苑鄰近家人，方便照應，雖然原業主一口價企硬580萬元，但新買家考慮到心水盤難求，決定「即睇即買」上址作換樓之用，實用呎價11,132元。

●屯門聚康山莊1座低層B室，實用面積529方呎，三房兩廳間隔，區內客為鄰近家人居住地方，方便照應，加上獲累積減價2,000元，決定以16,000元租入，實用呎租30.2元，如以同類型單位銀行估價約651萬元計算，租金回報率可達2.9厘。

●元朗RESIDENCE譽88第2座中層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，開價700萬元，放盤至今僅約兩個星期，日前終以677萬元沽出，減價23萬元或約3%，實用呎價約13,120元，屋苑現時約有18個單位放售，叫價由680萬元起。

●元朗尚悅13座中層G至，實用面積約425方呎，兩房設計，放盤約三個月，由叫價580萬元微減5萬元，以575萬元交吉易主，實用呎價約13,529元，該盤6月錄得18宗二手成交，平均實用呎價約12,298元。

●沙田帝堡城2座低層D室，實用面積547方呎，兩房兩廳間隔，望園景，放盤3個月，原先叫價820萬元，累減40萬至780萬元成交，實用呎價14,260元。

●馬鞍山海典居2座低層A室，實用面積953方呎，三房兩廳間隔，放盤6星期，原叫價1,200萬元，減價40萬，減幅3.3%，獲買家以1,160萬元承接，實用呎價12,172元。

●西貢景灣單號村屋，實用面積1,164平方呎，三房三廳間隔，享全海景，放盤時叫價3,280萬元，減價280萬，減幅近9%，以3,000萬元成交，實用呎價25,773元，原業主為外籍人士，於2005年1月以2,500萬元購入，持貨逾15年至今將物業沽售，帳面獲利500萬元，物業期內升值20%。

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