【地產專題】新居屋辣招期鬆綁錄20成交　景泰苑賺幅贏私樓

多個新居屋的辣招期屆滿，部分業主急不及待沽貨套現，而由於該類項目樓齡新，兼可做足九成按揭，故迅即被未補價市場吸納，單位亦顯著升值。綜合資料顯示，近期該市場已錄至少20宗二手轉讓，其中，新蒲崗景泰苑帳面賺幅高近1.4倍，升幅跑贏私樓。

受房委會擔保期所限，樓齡20年或以上的居屋，都難以承做25年期，以及九成或以上樓價的按揭。根據東網統計，現時該會旗下超過180個曾錄二手轉讓紀錄的居屋，只有約30個樓齡低於20年，反映可做足按揭的屋苑比例低於17%，促使新居屋被第二市場買家搶購。

其中屬全港首個綠置居項目的景泰苑，二手市場已錄至少9宗轉讓個案，賺幅介乎八成七至1.4倍，其中5宗更在辣招期內已獲承接，包括中層12室單位，實用面積約293方呎，去年十月以348萬元沽出，不足三年帳賺近180萬元。

富誠地產潘祖兒指，該盤現時有約6至7個買賣放盤，入場放盤為一個實用面積196方呎迷你單位，叫價252萬元，平均每方呎約12,857元。而叫價最高放盤，為一個實用面積492方呎單位，開價700萬元，呎價約14,228元。資料顯示，項目2019年售價最高亦僅約298萬元。

另方面，多年前推出的首批5個新居屋，今年起辣招期亦陸續到期，二手市場開始錄得成交，放盤量亦增加。當中青衣青俊苑剛好鬆綁，已有首個可睇樓的鎖匙盤。東網直擊該B座高層戶，實用面積436方呎，連全新裝修，並有開放式廚房。單位為一房設計，房間內設提升式地台，提供收納空間。客飯廳間隔分明，買家可分間多一個睡房。

據了解，上址現時開價540萬元，較一手購入價約250餘萬元，較購入價高約1.1倍或近「三球」。中原葉健聰指，屋苑現有兩個買賣放盤，而區內可做足九成按揭的居屋罕有，樓齡近廿年的青宏苑，實用面積506方呎單位，未補價入場費由698萬元起，故新居屋更吸引。

而鄰近的荃灣區多年來鮮有可供出售的資助房屋，已有二手放盤的尚翠苑料受追捧。美聯鍾家豪稱，現時該屋苑至少有11個放盤，其中A座低層實用面積438方呎的入場單位，開價560萬元，呎價12,785元。資料顯示，上址一手購入價僅約250餘萬元，而同座中層相同面積單位，三月時曾以528萬元易手，升值約81%。

位於大圍的美盈苑及美柏苑，已錄三宗及兩宗二手成交。萬方地產葉搏麟指，美盈苑現有至少3個單位放售，包括一個中層單位，實用面積451方呎，現開價590萬元，呎價13,082元，叫價較一手購入價漲約90%。而同室單位最近亦錄一宗成交，低層單位售518萬元，較一手買入價高近95%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，未來新白居二名額將增至4,500個，對未補價居屋需求大增，隨着整體樓市回升，預期該批購買力會加快入市，有助推動同類市場物業價格再向上。近日都收到不少新居屋二手單位查詢，愜土該類物業市場以用家主導，暫時放盤不多。

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