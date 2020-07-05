恐慌情緒及實金需求角力　左右金價前景

現貨金上周中曾見近8年新高，今年以來則累升近17%，分析指出，疫情促使西方投資者湧入黃金交易所買賣基金(ETF)，抵銷來自中國和印度的傳統零售買家對實金的需求減少的影響，推動金價上升。

金價前景面臨的關鍵問題，是ETF的資金流入速度會否放慢，導致金價失去重要支持，抑或中國和印度的需求會否反彈，支持金價進一步上升。高盛6月時估計，發達市場由恐慌主導的投資需求，為金價今年升幅貢獻近18%動力，同時新興市場消費者需求減少對金價造成8%下跌壓力。

貴金屬顧問公司Metals Focus預期，中國今年黃金珠寶需求下跌23%，印度需求則料跌36%。傳統上，中國和印度消費者視黃金為保值工具，但經濟封鎖、失業率上升以及經濟增長疲弱，均會打擊這些消費者的非必要開支。

相反地，經濟前景不明朗，加上全球政府和央行大舉放水引發的負利率和貨幣貶值疑慮，令黃金ETF需求急升。資料顯示，黃金ETF今年以來持金量急升超過600噸。

DWS投資管理商品業務主管和組合經理Darwei Kung認為，不論亞洲需求如何，美國和歐洲投資者對黃金的投資興趣料維持高企，若中國和印度的需求也好轉，將推動金價繼續上升。不過，在疫情帶來的不明朗下，黃金的零售需求前景取於經濟和疫情發展。

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