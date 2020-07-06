領展多次修訂投資策略拓展版圖

領展首席策略總監丘兆祺表示，香港樓價居高不下，並且業主惜貨不售，故公司過往都只能主力在中國內地進行併購。例如2015年首次在內地購入北京歐美匯商場；同年於上海黃浦區購入兩幢商廈物業，改名為領展企業廣場1及2座。

公司亦於2017年購入廣州西城都薈廣場，於2019年購入深圳中心城廣場。另外，領展今年更首次進軍海外，於澳洲悉尼購入100 Market Street商業辦公大樓。

領展2014年建議擴大投資策略至可以從事物業發展及相關活動，並於2015年夥拍南豐集團投得觀塘海濱道商業地皮，最終2017年建成商廈海濱匯，作為公司的總部和其他出租用途。

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