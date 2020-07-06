東方日報B1：證券行1折放盤無人吼　個別竟送牌

港股氣氛近日雖然轉趨熾熱，惟小型證券商的生意繼續「冰封」，只好急急劈價「放盤」。有金融業界透露，在去年香港示威事件發生前，證券行「放盤」價逾千萬元，如今已滑落九成至僅百萬元。若券商只擁有1號牌(可提供證券交易)，其「賣盤」更乏人問津，個別手緊的券商為求盡快「止血」，甚至把牌照免費拱手讓人。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎指，過往擁有1號牌及9號牌(可提供資產管理)的券商甚有市場價值，成交價曾經扯高至逾千萬元，但隨着去年示威活動愈演愈烈、今年疫情衝擊經濟，市場氣氛急轉直下，「放盤價」較年前急瀉。

梁氏指，券商的生意不景，過往亦可以賣盤，數年前不少中資金融機構相繼來港「插旗」，他們為了更快投入經營，就會買入本地券商。惟時移世易，只擁有1號牌的券商放盤價現跌至僅百萬元，「手緊」的券商甚至免費轉讓。若同時擁有9號牌，放盤價亦只會酌量「加多少少」。而可就證券提供意見的4號牌，轉讓時向來是「附送」性質，不太值錢。

事實上，為求甩手的原因不難想像，他指，券商向證監會交還牌照，證監會必會仔細詢問各項有關客戶資金轉移及保障等問題，基本上完成停牌也要用上半年時間，但券商期間要租用辦公室及聘請員工等，相關開支動輒以百萬元計，所以倒不如賣盤。當然，「送贈」的只是牌照，公司其他軟硬件仍是要收錢而沽。

此外，梁氏表示，證監會對持牌公司有繳足股本及速動資金最低數額要求，另外港交所亦有相應要求，且門檻更高，一般機構需要投資千萬元才可入場。

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，「牌價免費唔出奇，但亦可能因原本券商有負債，新投資者變相要承接其負債，這也是成本」。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬則指，牌照冧價反映供求問題。在2015、2017年，中資券商來港開拓生意需持有1、4及9號牌，擁相關牌照的香港證券行，放盤價曾搶高至1,500萬甚至2,000萬元，但其後中資券商可自行申請，轉手需求已大減，但今年的低價情況可謂前所未有，亦正正反映證券業前景不明朗，沒有人願意投資。

香港證券業協會主席徐聯安亦曾指，證券行停業趨勢由去年開始，現續浮現，「莫講賣幾百萬元是不可能，如果1號牌100萬元有人要已經算很好！」

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