證券9號牌較吃香 「二手」有價有市

近年證監會發出的牌照中，資產管理牌(9號牌)的累計發牌數目不斷超越證券交易牌(1號牌)，至2014年底，9號牌數目破千，為1,031個，已較1號牌數目973個為多。而截至今年3月底，9號牌的累計發牌數目為1,510個，較1號牌的1,259個為多。

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，9號牌一向較受「買家」歡迎，因為可代客操盤(細9牌)外，更可以成立基金、徵收管理費(大9牌)，公司的發展會更闊及更有深度。相對來說，1號牌僅提供證券交易服務，但佣金低企，可謂「無乜肉食」。

加上，證監會對9號牌的審批相當嚴謹，公司要有足夠符合資格的負責人員(Responsible Officer，簡稱RO)外，風險管理亦要做到足，企業要取得9號牌絕不容易，故「買家」寧可選擇「二手買入」，以求盡快投入業務。

而微臣資產管理財富管理總監梁彥穎則指，數年前很多內地金融機構蜂擁而至，他們為了更快投入經營，會買入其他券商的牌照，而9號牌可提供基金投資服務，當時較受市場歡迎。

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