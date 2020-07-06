中信建投再就合併傳聞作澄清
2020年07月06日 07:16
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中信建投証券(06066)公布，就有報道指中信証券(06030)母公司中信集團將向中央匯金購買公司股權，以此推動公司及中信証券合併，而該計劃已獲兩家證券公司黨委批准，公司就此回覆上海證交所，澄清不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息。
公司指出，根據口頭核實結果，公司及時在傳聞發生當天予以澄清：截至目前，公司未得到來自於任何政府部門有關上述傳聞的書面或口頭的信息，公司目前也無任何應披露而未披露的信息。
此外，公司已向中央匯金進行口頭問詢，根據口頭核實結果，公司及時在傳聞發生當天予以澄清：截至目前，公司未曾召開過黨委會審議批准上述傳聞所稱的相關計劃，也未得到任何股東有關上述傳聞的書面或口頭的信息，公司不存在應披露而未披露的信息。
公司將持續開展實時輿情監測，密切關注媒體報道，針對不實報道及時發布澄清公告(如需)，以及通過上證E互動、公司投資者關係熱線等渠道做好投資者溝通解釋工作，穩定市場預期。此外，公司將密切關注股票交易情況，如發生股票交易異常波動，將及時發布異動公告。
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