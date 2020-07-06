【專家點評】陳政深：強者愈強　寧追莫撈

3月10日的下跌裂口底部，即25,578點位置，短線或會對恒指構成阻力，目前距上述水平僅有300點之遙，資金或會提早鎖定部分利潤，又或是換至相對落後的股份或非成分股，令指數的上升動力減弱。因此在策略上，投資者應維持炒股不炒市的策略，不單以指數去判別市況。強者愈強，資金市下寧可高追亦不宜低撈。

一眾車企當中，吉汽在品牌策略、股價走勢，以至國際視野上，都較內地同業為優，此外，吉汽亦有資本重組及「回A」概念，可望成為股價催化劑。技術上，吉汽已告升穿13元的阻力位，下一站可先看16元，中線展望去年高位18元，止蝕參考訂於50天線，即目前12元的位置。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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