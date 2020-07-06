【專家點評】陳政深：強者愈強 寧追莫撈
2020年07月06日 07:30
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港股持續強勢，上周一舉突破25,000點，雖然環球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，然而市場似乎寧可採取樂觀態度。從資金流向角度審視，港股明顯見資金湧入，然而如果細心觀察板塊輪動，弱勢股如中國人壽(02628)有追落後之勢，強勢股如騰訊(00700)及港交所(00388)卻見高位回吐，似乎意味大市已屆整固水平。
3月10日的下跌裂口底部，即25,578點位置，短線或會對恒指構成阻力，目前距上述水平僅有300點之遙，資金或會提早鎖定部分利潤，又或是換至相對落後的股份或非成分股，令指數的上升動力減弱。因此在策略上，投資者應維持炒股不炒市的策略，不單以指數去判別市況。強者愈強，資金市下寧可高追亦不宜低撈。
個股方面，吉利汽車(00175)走勢見突破，中汽協數據顯示，中國汽車銷量連續三個月出現增長，六月份汽車銷量，按年增長11%，按月增長4%，至228萬輛，儘管當中包括了不少商用汽車，但對車企而言仍屬利好消息，亦有助車企達成其年度銷售目標。券商花旗預計，受首季疫情影響，積壓的需求可望支持今年下半年至明年乘用車銷售，而房地產價格上升帶來的財富效應，亦有利需求。
一眾車企當中，吉汽在品牌策略、股價走勢，以至國際視野上，都較內地同業為優，此外，吉汽亦有資本重組及「回A」概念，可望成為股價催化劑。技術上，吉汽已告升穿13元的阻力位，下一站可先看16元，中線展望去年高位18元，止蝕參考訂於50天線，即目前12元的位置。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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