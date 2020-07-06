【市前重點睇】金油穩升　港股外圍上揚

●美匯指數跌至97.176；離岸人民幣(CNH)企7.0678；港匯處7.7501；美元兌日圓報107.55；歐元於1.1247水平上落；英鎊企1.2471。金價升至1,775美元。布油漲至42.94美元，紐油處40.37美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指升近百點。

●美國股市上周五(3日)假期休市。

●高盛下調美國國內生產總值(GDP)預測，預計2020年收縮4.6%；本季度GDP預測亦從增長33%，下調至25%。

●紐約期金於上周五電子交易時段收於每安士1,787.3美元，跌2.7美元或0.15%。

●國際油價上周五反覆偏軟。布蘭特期油收報每桶42.8美元，跌0.34美元或0.78%。

●歐洲央行行長拉加德稱，歐元區面臨約兩年的價格下行壓力，但此後或會出現轉機，因疫情危機將加速經濟轉型。

●英國政府正「非常密切地」監控華為設備在電訊網絡中的使用情況。據報道，英國可能在數月內發布對華為的禁令。

●即月恒生指數夜期上周五收報25,242點，跌53點，低水131點，成交9,525張。

●中銀保監首次公開銀行保險機構重大違法違規股東名單，違法違規行為包括違規開展關聯交易、謀取不當利益等。

●中國證監會發布科創板再融資辦法，差異化設置再融資條件。

●中芯A股IPO定價27.46元人民幣，較港股折讓一成。

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