【股民熱話】3大理由 港股唔沽得…
2020年07月06日 08:00
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7月第一個交易日(即上周四7月2日)，筆者着大家收拾心情，全情投入魚缸搵錢(https://bit.ly/3eQXx6h )。果然，源自內地的維穩力量全力護航下，港股再次突破兩萬五千點關，再加上資金持續流入A股，滬深股市單日成交額重逾一萬億元人民幣，連帶以中企股佔大比重的港股估值亦水漲船高。有理由相信，港股繼續睇升，除非決絕離場，否則宜及早買番些少貨押倉。
筆者之所以認為港股會繼續睇升，主要有3大理由。
首先，全球經濟正處疫後復甦階段，未來兩個月經濟數據都會利好，支持股市繼續向上，新興市場交投尤其活躍。
第二，為了證明香港立法後會比以前更好，至少在可見的一季半載，港股只許升，不許跌，信者得救。
第三，老外們雖然口裏說反華，但動作卻很「誠實」，可觀的資金沒有停止湧入中國A股市場，皆因7月下旬開始外資可以喺內地獨資持有及經營企業，唔少企業都有興趣涉足這個增長較快的市場。外資第一持股--貴州茅台(600519.SH)的股價迭創新高，港股中的A股ETF近日成交明顯增加，都在在說明外資的正面取向。只要內地A股氣氛持續向好，以中企為主導的港股，哪有不跟升的道理。
選股方面，騰訊控股(00700)、美團點評(03690)、阿里巴巴(09988)仍然是首選之列，投機味較重但走勢醞釀突破的有小米集團(01810)，前兩者上周五(3日)紛紛創歷史新高，而小米股價亦成功突破14元重要阻力位。7、8月市場都關注同股不同權股獲納藍籌的進展，呢「ATMX」港股「新四大天王」可以逢調整買進，有貨就繼續安坐順風車放紙鳶。
至於傳統產業股份，內需概念的華潤啤酒(00291)股價已再創歷史新高，上周五就連大弱勢的媒炭股、電動車股都有表現，可見資金開始在尋找追落後目標。照計同屬重磅板塊的內險股及內房股都值博，建議留意中國人壽(02628)、中國海外(00688)及華潤置地(01109)。
東網財經專欄作者 帥哥
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