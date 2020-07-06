【股民熱話】3大理由　港股唔沽得…

筆者之所以認為港股會繼續睇升，主要有3大理由。

首先，全球經濟正處疫後復甦階段，未來兩個月經濟數據都會利好，支持股市繼續向上，新興市場交投尤其活躍。

第二，為了證明香港立法後會比以前更好，至少在可見的一季半載，港股只許升，不許跌，信者得救。

東網財經專欄作者 帥哥

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