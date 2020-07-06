【專家點評】古勝：汽車板塊強勢　邊隻博得過？

睇番指數，港股上周五企穩25,300點樓上收市，照睇近日氣勢，唔排除短線再升多浸，恒指挾勝上衝26,000點不是夢。但話說回頭，各位缸邊友千祈唔好畀勝利沖昏頭腦，呢刻不宜重手加注入市博。點解老古會咁講？

皆因踏入下半年，愈來愈接近美國總統大選，照目前美國疫情肆虐依舊，完全談不上重啟經濟，特朗普過去三年善長的經濟牌經已失效，正所謂狗急跳牆，相信其可用來扭轉乾坤的手段只剩下中國牌。屆時兩國關係會點樣發展，老古都冇水晶球，但各位一定要留意呢個風險，地緣政治涉及的連鎖反應，包括香港能否繼續維持國際金融中心的地位？香港經濟會否進一步衰落，各行各業的精英人才會否大量移民？屆時，香港對內地的作用愈來愈低，自然亦都無足輕重，屆時港股、港樓會點？

形勢會唔會咁樣發展？誰又能說得清楚，但做「最壞的打算，最好的準備」，一定唔會有錯。雖然重錘出擊唔適合，細注一博則可以考慮。老古對汽車股的信心多一啲，因為內地經濟不景，必須谷內需提振經濟，而作為重工業的汽車業，涉及的供應鏈眾多，亦是保就業的關鍵，相信會是政策重點扶持的行業。另中國汽車工業協會的數據顯示，6月份的汽車業銷量預計完成228萬輛，按月增長4%，似有見底迹象，有望走出困境。

當中比亞迪的平均線全數向上，強勢畢現，短線阻力位73元，向下跌穿63元止蝕。吉汽則突破今年1月以來的降軌，技術走勢向好，短線阻力位在15.3元。至於技術走勢最靚仔的華晨，似足頭肩底，上周五一舉升穿8元水平的頸線位，短線阻力位為9.3元。

展望本周，港股各板塊輪動的趨勢明顯，許多落後的股份都隨大市氣氛炒上，甚至有啲禾雀亂飛的感覺，呢場音樂椅盛宴會喺幾時曲終？自然冇人知曉，大家只能見步行步，但在下跌信號出現前，螳臂當車式的開Put則可免則免，做對沖另計。

東網財經專欄作者 古勝

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