疫情刺激數碼營銷需求　艾德韋宣業務增三至四成

聯席主席兼營運總監伍寶星補充，上半年新增十數名新客戶，合共完成55個數碼化營銷活動，數目按年增加三至四成，集團亦會加快數碼化策略發展。由於數碼化業務毛利率較高，相信將帶動整體毛利率上升。

集團附屬日前公布與宏達國際電子(HTC)簽署合作備忘錄，將在活動中應用虛擬實境(VR)。劉錦耀指，有關技術可以提供突破空間限制的活動和體驗，又透露7月將有一場大型展覽營銷活動會率先應用，目前下半年已有2至3個大型項目應用VR，包括時裝及汽車類營銷活動。

艾德韋宣客戶包括國際高端及奢侈品牌，鄧氏表示未見客戶削減營銷預算，由於奢侈品品牌在中國銷售跑贏其他地區，料下半年實際營銷活動將迎來反彈。

至於集團知識產權(IP)業務方面，劉錦耀指，由於西班牙職業足球聯賽(西甲)採用分成的分帳方式，故西甲上半年停賽對業務影響不大，而隨西甲復賽，第三季將有相關的實體活動。另一個主要IP為環法單車賽事，10月及12月將有兩場賽事，屆時亦有相應活動，並於第三季推出一個單車應用程式。同時透露，集團正在物色知名IP。

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