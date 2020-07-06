【專家點評】沈振盈：短期走勢強　七月仍震盪

踏入7月份，港股出現顯著的回升，恒指重上25,000點關口之上企穏，並突破了6月份之高位25,300點。走勢上，似乎要進一步回補3月9日之下跌裂口，約26,000點水平。半年結港股走勢跑輸外圍市況，還幸7月的開盤完全脫胎換骨，成交又大增，兼且升勢凌厲。下半年的金融市場，仍會有很大的波動，對股市不利的因素頗多，投資者宜小心控制風險，不能過分進取。

從玄學的角度，7月6日晚為「小暑」，是月份的交接，轉入「癸未」月。癸未月天干屬水，對股市不利。而根據過往的統計，癸未通常是跌市。故此，大家要小心，7月7日之後，港股或會出現大幅的震盪，特別是當近日恒指出現了頗大的累積升幅之後。

本周每日的股市走勢預測：

周一（庚戌日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，走勢仍強。

周二（辛亥日）：天干屬金地支屬水，金生水之局，小心現回吐。

周三（壬子日）：天干地支皆屬水，全水之局，形勢轉弱。

周四（癸丑日）：天干屬水地支屬土，土剋水之局，走勢回穩。

周五（甲寅日）：天干地支皆屬木，全木之局，反覆上落。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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