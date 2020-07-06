恒指漲逾500點　金融股發力

港股升幅擴大至逾500點，恒指最新報25,885點；國指亦升245點或逾2%，報10,485點。

中港金融股帶領大市升勢，內險及內銀股中，中國人壽抽升6.8%，中國平安漲逾4%。工商銀行、建設銀行及中國銀行全線升逾2%。

重磅股中，滙豐控股倒升近1%。

【09:21】【港股開市】恒指升上25500點水平 吉汽漲近4%

港股續升，恒生指數高開172點或0.68%，報25,545點；國企指數亦高開74點或0.7%，報10,317點。

重磅股中，友邦保險升1.4%，中國移動升0.5%，香港交易所升0.1%報346元；而騰訊微跌0.1%，滙豐控股跌0.2%。

吉利汽車領漲3.8%，為表現最佳藍籌。手機設備股瑞聲科技跟升2%，舜宇光學科技升1.3%。

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